Napoli, Gaetano nei guai: La FIGC indaga su un messaggio dell’ex Cremonese a Parigini

La FIGC ha deciso di fermare per due turni il centrocampista del Napoli

L'attuale centrocampista del Napoli, prodotto del settore giovanile partenopeo, Gianluca Gaetano durante il prestito in Serie B alla Cremonese la scorsa stagione, si è reso protagonista di un atto che ha subito destato sospetti in casa FIGC. L'ex giocatore grigiorosso, sul finale di annata avrebbe scritto all'attaccante del Como, Vittorio Parigini tramite un messaggio Whattsapp la seguente richiesta: “Ci lasci i 3 punti, venerdì?” con l’aggiunta di due faccine sorridenti. Il tutto ha portato la Federazione a fermare il trequartista italiano per i primi due turni di Serie A.