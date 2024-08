Giacchetta: “Cremonese fatta al 95%. Vandeputte? Tanti club lo volevano. Nasti…”

"Ciò che abbiamo costruito è frutto dell’impegno di una proprietà importante, sempre presente, che permette a tutti di lavorare al meglio. A Cremona i calciatori vengono volentieri per le strutture, la serietà del lavoro e il progetto". Lo ha detto Simone Giacchetta , intervistato ai microfoni de "La Provincia di Cremona". Fra i temi trattati dal direttore sportivo della Cremonese anche il possibile arrivo di Marco Nasti alla corte di Giovanni Stroppa . Ma non solo...

MERCATO -"In questo momento è stato fatto il 95% della rosa, volevamo dare una mano a mister Stroppa. Ora dobbiamo sfoltire, poi alla fine vediamo se si potrà sistemare ancora qualcosa in qualche reparto. Ricordando che dobbiamo rispettare la lista dei 18 calciatori over. Nasti? Sarebbe una bella cosa, lo considero tra i più promettenti attaccanti italiani: ha un grande valore tecnico, ma piace a tanti club anche di Serie A. Lui dovrà scegliere la strada più adatta al suo processo di crescita, per me tra qualche anno diventerà uno dei bomber d’area più importanti del nostro panorama".