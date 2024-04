Cremonese, Stroppa sfida il Venezia: “Serie A? Vinciamole tutte, poi vediamo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Cremonese alla vigilia della sfida contro il Venezia: "Mai inferiori ad altre squadre".

Mediagol ⚽️ 25 aprile 2024 (modifica il 25 aprile 2024 | 14:30)

"Ci assumiamo la responsabilità dei risultati, ma la flessione nasce dal fatto che non abbiamo segnato gol quando abbiamo avuto la possibilità di farlo, non perché c'è stata flessione di prestazioni. Un conto è la negatività dei risultati, un altro è la negatività delle prestazioni e finora la Cremonese ha sempre offerto buone prestazioni". Lo ha detto Giovanni Stroppa alla vigilia della sfida contro il Venezia, come riportato da "La Provincia di Cremona". Fra i temi trattati dal tecnico della Cremonese anche le prestazioni offerte fin qui dalla compagine grigiorossa, reduce dal pareggio contro il Catanzaro, preceduto dalla sconfitta contro la Ternana.

"Promozione diretta? Proviamo a vincerle tutte e poi vediamo che succede. Non ho mai visto la Cremonese inferiore ad altre squadre sul piano fisico, non esiste un problema di condizione, perché le prestazioni ci sono. Ripeto che la negatività nasce dai risultati e su quelli ci prendiamo le nostre responsabilità. A Venezia sarà una gara tattica come a Catanzaro? Possibile, dipende dalle strategie che ognuno adotterà. Sicuramente rispetto a Catanzaro mi aspetto strategie diverse. Rispetto all'andata il Venezia oggi gioca con il 3-5-2? Non cambia nulla, ci siamo preparati in funzione di come giocano oggi", le sue parole.

"Per caratteristiche Venezia e Parma hanno il motore più forte del campionato. Il Venezia ha centrato un'ottima striscia di risultati che li ha portati ad avere una classifica bellissima. Gli avversari hanno qualità individuali importanti e un'idea di gioco importante. Loro giocano ancora per il vertice con elementi pericolosi in campo aperto. Vazquez mezzala rimane una soluzione percorribile? Ho tante soluzioni. Ho mezzali di gamba, di fisico, di tecnica, posso scegliere quello che voglio, dipende solo se fare certe scelte a inizio partita o durante".

"Secondo me bisogna saper leggere meglio le partite e le prestazioni ci sono state. Se avessimo fatto gol quando c’era la possibilità di farlo queste considerazioni non le avremmo fatte. L'unica gara in cui siamo stati veramente sbilanciati è stato il finale con la Feralpisalò in cui abbiamo rischiato il 2-0 peer cercare il pareggio. Per il resto ho sempre visto equilibrio mantenendo la nostra forza di andare in avanti. Giocando così siamo partiti dal 12° posto e siamo arrivati a toccare anche il 2°. Sfruttiamo pochi calci piazzati? Lavoriamo anche su quello, forse anche di più perché di gol non ne arrivano. Il Venezia ha segnato su calci piazzati e si vede perché le situazioni si ripetono anche se a volte la rete è nata su rimpallo o sull'occupazione migliore degli spazi. Non voglio togliere nulla al lavoro di Vanoli, ci mancherebbe: il Venezia crea le situazioni, ma anche la Cremonese si impegna su questo fronte", ha concluso Stroppa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.