Cremonese, Stroppa: “Palermo? Deve darci convinzione. Lotteremo per vincere la B”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico della Cremonese alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

Mediagol ⚽️ 30 agosto - 15:19

"Abbiamo cercato di recuperare le forze e preparato la gara come facciamo sempre. Affrontiamo un avversario fortissimo, mi auguro di fare la prestazione vista contro il Palermo. Mettere in campo quella capacità lì sarebbe un’ottima base contro un avversario così importante". Così Giovanni Stroppa, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma sabato sera al "Mapei Stadium". "Ci alleniamo sempre per fare le cose al meglio, sicuramente il dato c’è e ce lo portiamo dietro dalla scorsa stagione. Credo dipenda molto dalla testa e sicuramente la ripetitività del gesto potrebbe aiutare, confido nella capacità di andare spesso al cross e di concretizzare i passaggi, in tutti i sensi. Che tipo di attacco vedremo domani? Tsadjout, De Luca e Nasti attaccano tutti la porta, l’importante è farlo bene. Bisogna migliorare in quell’aspetto lì e fare gol, perché di fronte a prestazioni diventa fondamentale", ha proseguito il tecnico della Cremonese, reduce dalla sconfitta rimediata contro il Palermo.

"Lochoshvili è stato squalificato per quattro giornate a causa dell’espulsione nel post partita? Luka è stato ingenuo. Anche io avevo uno stato d’animo che mi avrebbe fatto rispondere in maniera accentuata a quanto visto in campo, ma ho preferito andare negli spogliatoi e non creare problemi. Spiace di aver regalato due espulsioni a fine gara, poi è chiaro che gli episodi sono stati palesemente penalizzanti. In ogni caso dobbiamo essere più bravi nella gestione nervosa degli eventi negativi. Domani non saranno della gara Barbieri e Buonaiuto. Io pagherei per rifare lo stesso campionato dell'anno scorso, anche se è chiaro che bisogna fare gol e numeri diversi. Ma si lavora per questo e io non vedo né un’altra strada né una squadra appesantita per questo. Dopo la gara di Cosenza mi sono preso le mie responsabilità e non sapevo cosa dire a causa di una non-prestazione, poi abbiamo fatto passi alcuni avanti con la Carrarese e altri ancora più grandi con il Palermo. Ciò che dà fastidio è l’essere usciti senza punti. I punti sono sempre importanti e soprattutto in questo momento sarebbero linfa e benzina per avere entusiasmo nel lavorare e dare entusiasmo a tutto l’ambiente. In ogni caso il risultato non arriva senza la prestazione. Io non mi nascondo: ci siamo e lotteremo per vincere il campionato. Ma ci saranno anche altre squadre e degli intoppi lungo la strada, quindi lavoreremo per renderla il più dritta possibile".

"Nasti e Johnsen dall’inizio domani? Sono nei miei pensieri, ma devo dire che tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene. L’atmosfera nel quotidiano è eccezionale, la squadra è mentalizzata e sta crescendo molto sotto questo aspetto, c’è unione di intenti. Ora finisce il mercato e a maggior ragione saranno tutti ancora più dentro al progetto. Quello più indietro è Bonazzoli. Di solito la terza partita si accusa di più la stanchezza, soprattutto con questo caldo. Bisogna accertarsi che chi è alla terza gara consecutiva dia le giuste garanzie fisiche, ma non mi piace cambiare tanto per farlo. Vedremo, abbiamo ancora un giorno e mezzo a disposizione e i cambi a gara in corso. Il calcio d’agosto può riservare alcune sorprese, ma io guardo in casa mia. Contro il Palermo avevo anticipato che le gambe non sarebbero potute essere al 100%, ma la mia vera preoccupazione era fare una prestazione di livello e così è stato. Una partita così deve darci forza e convinzione. Majer mi è piaciuto molto, ha dato una capacità di copertura diversa rispetto a Castagnetti. Mi è piaciuto anche Lochoshvili e mi spiace molto per la squalifica che avrà. Sulle mezzali ripeto che, in funzione di quello che può dare la squadra in entrambe le fasi, potrei schierare i giocatori più tecnici come Vazquez e Vandeputte, Buonaiuto. Non è un problema se gestisci bene la palla e corri in maniera ordinata per poi attaccare la porta".