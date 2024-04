Cremonese, Stroppa: “Dieci giorni ad alta tensione, Pisa la gara più importante”

"Saranno dieci giorni ad alta tensione, ma prima di tutto sarà la sfida contro il Pisa la più importante". Lo ha detto Giovanni Stroppa , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa , in programma mercoledì 1 maggio alle ore 12:30 allo Stadio "Zini". "Ci siamo preparati bene e la squadra sta bene. Ravanelli ha cominciato a correre da poco ed è in dubbio. Gli altri stanno bene", ha proseguito il tecnico della Cremonese .

LE SCELTE - "Tra Saro e Jungdal devo ancora decidere, ma in generale visto come individualmente sono cresciuti tutti i giocatori andrò a gestire le forze. Qualcuno potrà rifiatare come ho fatto ultimamente con Castagnetti e Coda, mentre altri potranno ritrovare il ritmo della gara. In crescita anche Ciofani che nella seconda parte della stagione è cresciuto dopo aver accusato qualche fastidio al ginocchio ed è una risorsa di cui terrò conto. Il Pisa è tecnico e ha buone idee di calcio. Mi aspetto un avversario più imprevedibile rispetto al Venezia perché davanti ha giocatori brevilinei e bravi nell'uno contro uno. Sarà una gara diversa, conosco la forza di alcuni giocatori come Valoti o D'Alessandro che ho già allenato".

BILANCIO -"Nel secondo tempo di Venezia non siamo stati bravi in alcuni episodi, ma avremmo meritato di più. Ricordo l'occasione di Collocolo sull'1-1, quella di Ciofani che poteva valere il 2-2. Contro un Venezia fisico e di gamba abbiamo concesso errori sulle loro fiammate, ma la Cremonese non ha smesso di giocare e creare occasioni da gol. La Cremonese resta un avversario molto temuto? Credo che nessuno possa disconoscere l'impatto che ha la squadra in campo, anche nelle gare in cui il risultato è andato storto. Lo abbiamo dimostrato anche a Venezia. Mi spiace molto che la squadra non finalizzi quello che produce. Tanti gol subiti? Mi spiace anche per quello. Per un lungo tratto del campionato abbiamo subito veramente poco, ultimamente gli episodi negativi vengono puniti. Si attacca e si difende in undici. Se viene meno questo concetto rischiamo tanto".