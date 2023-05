Cremonese-Spezia 2-0: Ciofani e Vasquez fanno sperare Ballardini. Semplici ancora ko

Allo stadio 'Zini' è andato di scena il match valido per la 34a giornata del campionato di Serie A, tra la Cremonese di Davide Ballardini, diciannovesima in classifica e lo Spezia del tecnico Leonardo Semplici, attualmente posizionato al diciottesimo posto in graduatoria. Sfida terminata 2-0 che valeva tantissimo per entrambe le compagini, impegnate nella lotta salvezza.