Cremonese-Sampdoria 0-1: prima vittoria per Stankovic in A. Colley mette ko Alvini

La squadra di Stankovic ottiene la prima vittoria in campionato e lascia l’ultimo posto in classifica, scavalcando proprio Cremonese e Verona. In avvio Amione commette subito fallo da rigore (assegnato dopo l'on field review) su Okereke, ma Audero respinge il penalty di Dessers. Nella ripresa entra Gabbiadini e si divora il vantaggio, però si fa perdonare con l'assist per il gol-vittoria di Colley al 78'. Alvini resta con zero successi nella sua esperienza grigiorossa.