Cremonese-Salernitana, Ballardini: “Ecco la differenza tra Serie A e B. Futuro…”

Terminerà domani, 3 giugno, la Serie A della Cremonese . I grigiorossi torneranno in cadetteria dopo un solo anno di permanenza in massima serie, dopo aver sperato nella salvezza fino a qualche giornata addietro. Nella trentottesima giornata di Serie A, la compagine di Davide Ballardini affronterà la Salernitana allo " Zini ". Il tecnico ex Genoa e Palermo ha presentato il match in conferenza stampa. Di seguito le sua dichiarazioni:

"Salernitana?È una squadra ben strutturata. Hanno fatto un campionato sempre abbastanza tranquillo, non sono mai stati così in difficoltà. Questo grazie alla struttura fisico-tecnica che hanno dato alla loro rosa. Abbiamo imparato che per giocare in Serie A devi sempre essere molto serio, attento; devi avere personalità con la palla e attenzione quando ce l’hanno gli altri; devi avere qualità fisiche e tecniche adeguate alla categoria. La differenza con la Serie B è tutta qui. Vogliamo fare bene contro la Salernitana. Ci siamo visti con la società e ci rivedremo. L’attenzione ora è solo sulla partita. La prossima stagione? Qui ci sono tutte le premesse per fare bene. Un gruppo di lavoro che ama lavorare sul campo ed è ambizioso trova difficilmente situazioni migliori di questa. Le premesse ci sono tutte. Per essere protagonisti in Serie B dovremmmo strutturarci sempre meglio, avere nei vari settori della società sportiva sempre più persone qualificate, in ogni settore. Questo porta a scelte più azzeccate e giuste"