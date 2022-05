Cremonese, Pecchia lascia la panchina: Gattuso e Pirlo i nomi in pole per sostituirlo

In seguito alle dimissioni del tecnico della Cremonese, Fabio Pecchia, i nomi per sostituirlo sono quelli degli svincolati Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso

Un addio a sorpresa quello di Fabio Pecchia in vista del campionato di Serie A della prossima stagione, che la società lombarda ha deciso di affrontare con un nome di alto calibro in panchina. I principali candidati al ruolo di tecnico della Cremonese a quanto riferisce TMW sono gli ex Milan, Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, entrambi centrocampisti iconici della storia rossonera, divenuti tecnici nel recente passato. Il mister calabrese risulta essere il più accreditato vista la maggiore esperienza, oltre che alle competenze dimostrate maggiormente sulla panchina del Napoli. Per quanto riguarda il secondo, si tratta di un allenatore emergente, con un solo anno di esperienza alle spalle con la Juventus, in cui è riuscito ad ottenere due trofei nazionali, mancando l'appuntamento con il decimo scudetto consecutivo, che gli costò la panchina dopo una stagione di lavoro. Entrambi giovani ed ambiziosi, portatori di un calcio moderno ed all'avanguardia e sembrano essere in procinto di ritornare in attività dopo un annata sabatica. Si attendono aggiornamenti sul futuro della panchina della Cremonese....