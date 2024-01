Cremonese, il ds Giacchetta: “Sernicola non è sul mercato. Falletti? Rispondo così”

"Vediamo se si può migliorare, se ci sono le possibilità per farlo. Onestamente, ad oggi, tutti i calciatori stanno facendo un bel percorso. È importante fare degli innesti che possano migliorare gli undici se non l’attuale rosa, ma ripeto: sempre se ci sarà la possibilità. Intanto c’è sempre una lista da rispettare: in base ai 18 over magari proveremo a prenderne altri. Bisogna stare attenti a non prendere qualcuno tanto per. Se c’è la possibilità di migliorare lo faremo senz’altro. Abbiamo Pickel fuori per la Coppa d’Africa, Buonaiuto si è fatto male e starà fuori almeno tre mesi. Qualcosa su cui riflettere c’è, in linea con le idee dell’allenatore. Falletti? E' un nome che non ci dispiace. Potrebbe essere un giocatore per noi interessante. Escludo la partenza di Sernicola: non ci sono trattative, non c’è niente. Non è un giocatore sul mercato. Va riconosciuto un grande lavoro da parte dell’allenatore e dei calciatori, visto che al giro di boa possiamo considerarci quasi soddisfatti. Per come eravamo partiti può andare bene così", ha concluso Giacchetta.