Cremonese, il ds Giacchetta: “Rivogliamo Coda. Brunori? Difficile, il Palermo…”

"La cosa che più mi colpisce è che le big le incontreremo all'andata in casa, quindi nel ritorno avremo trasferte molto insidiose, ma la Serie B nasconde insidie per tutti al di là del livello tecnico degli avversari". Così Simone Giacchetta, intervistato ai microfoni di "Cremona1" dopo la compilazione del calendario della prossima Serie B. "Dobbiamo prepararci bene ed essere un buon gruppo. La Cremonese la sua figura la farà sempre", ha proseguito il direttore sportivo della Cremonese.

SU BRUNORI - "Brunori è un giocatore importante per il Palermo e credo sia difficile da raggiungere, se non impossibile. A noi piacerebbe riavere Coda, lo abbiamo accolto sempre bene e la città di Cremona lo accoglierebbe bene come calciatore e uomo. Dipenderà da lui, sa quanto la Cremonese voglia riaverlo, poi starà a lui"

DA CIOFANI AD ANTOV - "Ciofani in dirigenza? Daniel ha fatto una scelta importante, c’è un grande legame con la Cremonese e con la città di Cremona. Un ragazzo di livello come lui è sempre un piacere averlo, la società, insieme a lui, stabilirà il suo percorso di crescita. Ha tutto per diventare un dirigente di livello. Antov? ha fatto benissimo, ma è un giocatore del Monza, le possibilità di rivederlo in grigiorosso non sono molte, ma ci piacerebbe averlo. Ferrari del Sassuolo non è un obiettivo", ha concluso Giacchetta.