Cremonese, Giacchetta: “Scelte discutibili, perché annullare il gol di Majer?”

Le parole del direttore sportivo della Cremonese: "L’atteggiamento di Fourneau ha indispettito. Col Palermo non siamo proprio fortunati...".

27 agosto - 23:33

"È stata la miglior Cremonese da inizio stagione ed è un dato di fatto. Ci siamo riconosciuti in ciò che abbiamo rivisto l'anno scorso". Così Simone Giacchetta, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo. "Peccato, dispiace perdere perché arriva contro una squadra alla vigilia accreditata per la vittoria finale: c’è la soddisfazione da un lato di aver avuto certezze confrontandoci con questa squadra, dall’altra parte c’è la delusione per una sconfitta arrivata per meriti dell’avversario e per scelte arbitrali discutibili", ha proseguito il direttore sportivo della Cremonese.

"Dispiace parlarne, ma l’arbitro fa parte della partita: alcune situazioni sono state determinanti a nostro sfavore. Non riusciamo a capire perché il gol di Majer sia stato annullato, così come non riusciamo a capire perché siano state prese certe decisioni in mezzo al campo. L’atteggiamento di Fourneau ha indispettito, ha alimentato la tensione. Noi subito ammoniti su falli molto discutibili, usciamo anche con questo piccolo dispiacere. Col Palermo non siamo proprio fortunati... L’anno scorso fu annullato un gol a Coda in fuorigioco con una linea storta del Var".

"Sono arrivati quattro attaccanti di livello, poi giocano Vazquez e Tsadjout che c’erano già? Sono scelte tecniche che appartengono all’allenatore, ha deciso così per affrontare il Palermo. La nostra rosa è composta da tanti ottimi giocatori, è normale che le scelte generano critiche da parte delle persone. È un classico. Rimane però una buona prestazione, siamo anche cresciuti di condizione rispetto alla prima partita. Non è stata però una partenza sprint, sicuramente. È però appena iniziata, ci sono tante partite. Tecnicamente non ci sentiamo sconfitti. Il risultato ci penalizza molto e lo accettiamo, ora ci prepariamo alla prossima".