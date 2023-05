Cremonese-Bologna, Ballardini: “Una partita umiliante. Restare anche in Serie B…”

Il Bologna ha rifilato una "cinquina" in casa della Cremonese, mandandola ad un passo dalla retrocessione in Serie B che non è ancora matematica. Il pensiero del tecnico Davide Ballardini.

"Oggi il Bologna è stato superiore in tutto, è stata una bella lezione la loro per noi. L'atteggiamento, la voglia che avevano, tutto e sono stati nettamente più bravi quindi complimenti. Se siamo questi é giusto che andiamo in Serie B. Concediamo troppi angoli agli avversari, anche quando abbiamo la palla noi siamo superficiali. Non siamo mai stati in partita, siamo stati surclassati in ogni zona del campo dal Bologna. Se siamo questi, fino ad oggi non eravamo stati in questo modo, ma questa é una lezione che vuol dire che non sei all'altezza della situazione. E' successo questo, é molto grave".