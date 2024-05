Cremonese, Bianchetti: “Carichi per i playoff. Venezia favorita, il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore della Cremonese: "C’è tanto entusiasmo, abbiamo smaltito la delusione per il mancato secondo posto".

Mediagol ⚽️ 16 maggio - 15:15

"Si riparte da zero, con il solo vantaggio del doppio risultato in semifinale. Abbiamo fatto una mini preparazione, ora ci aspetta una settimana tipo prima di capire chi affronteremo". Lo ha detto Matteo Bianchetti, intervenuto nella giornata di oggi in sede di conferenza stampa. Fra i temi trattati dal difensore della Cremonese anche il momento della compagine grigiorossa, che in semifinale playoff affronterà una tra Catanzaro e Brescia.

ENTUSIAMO - "C’è tanto entusiasmo, abbiamo smaltito la delusione per il mancato secondo posto e siamo carichissimi. Sicuramente noi più grandi cerchiamo di infondere tranquillità. Dobbiamo continuare a giocare come fatto nelle ultime partite, ritrovando la spensieratezza che forse ci è mancata nel periodo di difficoltà. I playoff li devi vivere al massimo, con tutto l’ambiente: per esempio, la partita più emozionante della mia carriera è stata la finale vinta nel 2019. Conquistare un campionato è bellissimo, ma fare un percorso ai playoff in cui ti giochi tutto in cosi poche partite, e poi arrivare alla fine con tutta la piazza e la città che ti trascina è stata una bellissima esperienza, che spero di rivivere quest’anno", le sue parole.

LE AVVERSARIE -"Adesso ci siamo allenati su noi stessi, spingendo tanto. Prepareremo la partita sotto questo aspetto, consapevoli di avere un nostro gioco e la nostra identità. Poi lavoreremo in base all'avversario che ci aspetta. Brescia e Catanzaro sono due squadre ostiche: una per il suo gioco offensivo, l’altra per l’abilità in ripartenza ed una difesa alla quale è difficile segnare. Ai playoff si azzera un po’ tutto: il Palermo non verrà da grandi risultati, ma andare a giocare davanti a 30-40 mila persone in gara secca diventa complicato. Tra l'altro fino a qualche mese fa erano in piena lotta per la promozione. La Sampdoria ha giocatori forti ed è trascinata da una grande piazza, lo stesso Brescia ha dei punti di forza. La favorita può essere il Venezia che ha due risultati su tre dalla sua parte, ma ogni squadra ha grandi valori che la caratterizzano e dovremo saper sfruttare i loro punti deboli", ha concluso Bianchetti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.