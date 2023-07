Cremonese, Ballardini: “Vazquez calciatore importante. Collocolo e Bertolacci…”

La Cremonese ripartirà per come aveva finito lo scorso anno: a guidare i grigiorossi anche in Serie B ci sarà Davide Ballardini. Subentrato lo scorso anno ad Alvini, con la classifica ormai compromessa, ha inanellato comunque diversi risultati consecutivi e conquistato la semifinale di Coppa Italia. Ottimo mercato finora per puntare alla promozione, con gli arrivi di Franco Vazquez, Bertolacci e Collocolo. In vista della prossima stagione, la Cremonese sta effettuando la preparazione in quel della Val di Pejo. Nella giornata di ieri terza amichevole, terminata 1-1 contro il Goztepe. Al termine della gara, Ballardini è intervenuto in conferenza stampa: