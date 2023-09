Cremonese, Ballardini sorride: David Okereke reintegrato in rosa. I dettagli

In mattinata confronto con esito positivo tra società, procuratore e giocatore: il tecnico della Cremonese ha una soluzione in più in attacco.

David Okereke rimarrà alla Cremonese. Questa mattina - secondo quanto riportato da "La Provincia di Cremona" - il confronto presso la sede del club tra le parti in causa, che ha portato alla definitiva permanenza in grigiorosso dell'attaccante nigeriano. Il classe 1997, fuori rosa dallo scorso 14 agosto, aveva chiesto a più riprese la cessione dopo la retrocessione in Serie B, rifiutando inoltre di scendere in campo in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Crotone.

Il centravanti tornerà, dunque, a lavorare con il compagni di squadra, agli ordini di Davide Ballardini. E sarà a disposizione dello stesso tecnico in vista dei prossimi impegni ufficiali. Lo ha confermato il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, intervistato ai microfoni di "Cremona1"."La permanenza di Okereke sarà una grande opportunità per la Cremonese e per il giocatore. È importante che rientri mentalmente concentrato sulla missione da portare a termine: rendere al meglio e contribuire a portare in alto la Cremonese", le sue parole.