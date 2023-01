Cremonese, Alvini verso l’esonero: l’ex Palermo Ballardini in pole per il subentro

Ore di riflessione in casa Cremonese . Dopo la sconfitta rimediata contro il Monza in campionato, il club lombardo sembra orientato a sollevare dall'incarico il tecnico Massimiliano Alvini . La Cremonese è attualmente all'ultimo posto nella classifica di Serie A a quota sette punti, frutto di sette pareggi e undici sconfitte.

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, in caso di esonero, il possibile successore potrebbe essere Davide Ballardini, fino al 2021 sulla panchina del Genoa. Quest'ultimo pronto a rimettersi in carreggiata, e soprattutto adatto per compiere imprese sportive, riguardanti la lotta salvezza, come accaduto in passato a Palermo e proprio con il Grifone. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...