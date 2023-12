Corini: “Siamo stati sulle montagne russe, gara bella ma l’abbiamo spuntata noi”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini al termine della sfida tra Palermo e Cremonese, terminata 3-2 in favore della compagine rosanero.

Parola ad EugenioCorini. L'allenatore del Palermo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi in rimonta, per 3-2 con Stulac in copertina! Di seguito, le sue parole: