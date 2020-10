Portogallo-Spagna, CR7 rende omaggio ai compagni dopo lo 0-0: “Ottimo lavoro squadra! Continuiamo così”

Cr7 plaude la sua squadra per il pari contro la Spagna.

L’amichevole che si è tenuta a Lisbona, alla presenza di circa 2.500 spettatori, è terminata con il parziale di 0-0 riservando comunque a supporters e addetti ai lavori uno spettacolo degno di nota. Il fuoriclasse e capitano dei lusitani si è reso protagonista – oltre che di qualche giocata eccelsa – di un episodio che si è verificato al termine del primo tempo della sfida. Oggetto di contestazione da parte del cinque volte pallone d’oro è stata la decisione del direttore di gara del match Paolo Valeri di dichiarare chiusa la prima frazione di gioco qualche secondo in anticipo rispetto al previsto. La cosa non è piaciuta affatto a Ronaldo, che incredulo si è fermato appositamente per contestare la presa di posizione dell’arbitro italiano. L’attaccante con ogni probabilità avrebbe voluto sfruttare anche la fase finale del primo tempo per tentare di portare a casa il risultato.

Nonostante questo episodio e il pareggio ottenuto a fine partita, l’asso di Juventus e Portogallo ha scritto un post su Instagram elogiando la prestazione in campo dei suoi compagni di squadra “Ottimo lavoro squadra! Continuiamo a lavorare con questa attitudine e ambizione per centrare il nostro obiettivo principale. Grazie per l’appoggio, uniti siamo più forti“.

