Portogallo, CR7 dal ritiro: “Futuro alla Juventus? Non mi fa nemmeno il solletico”

Le dichiarazioni rilasciate da Cristiano Ronaldo in conferenza stampa, dal ritiro della Nazionale portoghese

⚽️

Testa solo a Euro 2020.

Dal ritiro della Nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo ha risposto alle domande relative al suo futuro. "Il mio futuro alla Juventus o altrove? Sono 18 anni che gioco ad alto livello, non mi fa nemmeno il solletico; non mi influenzerà all'Europeo. Se fossi all'inizio della carriera, a 18 o 19 anni, forse non dormirei pensando al mio futuro, ma dovete calcolare che ora ho 36 anni. Quello che verrà, sarà il meglio. A prescindere se resterò alla Juventus o andrò via. Ora sono concentrato sugli Europei", sono state le sue parole in conferenza stampa.

Ma non solo; in vista della sfida contro l'Ungheria, in programma martedì pomeriggio alle ore 18 alla Puskas Arena di Budapest, il numero 7 della Juventus ha detto la sua sul forfait di Joao Cancelo. La federazione portoghese ha comunicato che l'esterno del Manchester City è risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto è stato convocato il difensore del Milan in prestito dal Manchester United, Diogo Dalot.

"L'assenza di Cancelo non sarà un grande fattore: più ci concentriamo su qualcosa, più siamo rivolti verso altro. È stato un peccato sapere della sua positività, non abbiamo parlato del Covid-19: ci siamo stancati, ormai dobbiamo conviverci. Siamo concentrati su questa sfida, il resto non influisce. Il mio ruolo ideale? Posso giocare ovunque sia utile per la squadra, è questa la cosa più importante, indipendentemente dalla posizione che posso preferire. L'importante è dare il proprio contributo per far vincere la squadra", ha concluso l'asso portoghese.