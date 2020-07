Milan-Juventus, Cristiano Ronaldo: “Non dobbiamo abbatterci, rialzeremo subito la testa”

Illusione in casa Juventus che si è fatta rimontare dopo il doppio vantaggio firmato Rabiot–Ronaldo.

I bianconeri avevano portato la gara dalla loro parte con le reti dei due calciatori, ma non si aspettavano la reazione rabbiosa del Milan che ha chiuso il match sul 4-2. Prestazione non troppo positiva della retroguardia piemontese che ha lasciato troppi spazi agli attaccanti di casa che non hanno lasciato scampo agli uomini di Sarri. Delusione per CR7 che al termine della sfida di San Siro, attraverso il proprio profilo instagram, ha commentato così la sconfitta dei suoi.

“Non era il risultato che volevamo ma ora testa alta e continuiamo a lavorare”.

