Juventus, lusso Cristiano Ronaldo: l’ex Real Madrid e la sua nuova Bugatti da 8 milioni di euro

CR7 e il lusso: un binomio imprescindibile.

La collezione d’auto di Cristiano Ronaldo continua ad ampliarsi. L’asso portoghese, che da pochi giorni ha compiuto 36 anni, si è fatto un regalo che pochissime persone al mondo possono permettersi: una Bugatti Centodieci del valore di 8 milioni di euro.

Una vita costruita con spirito di sacrificio, dedizione e allenamento. Adesso Cristiano si gode i frutti di tanti anni trascorsi al top tra Manchester United, Real Madrid e Juventus. Non è la prima Bugatti che possiede il 7 bianconero che è un grande fan del marchio automobilistico. Un’auto con 1.600 CV di potenza, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e una velocità massima di 380 km/h. Ma Ronaldo dovrà fare i conti con l’attesa: infatti l’extraterrestre che ha fatto la storia dei Blancos non riceverà la sua nuova macchina prima del 2022. Questa autovettura è iniziata ad esser prodotta solamente una settimana fa, ma il portoghese ha già messo i soldi sul tavolo. Da sottolineare che CR7 sarà, come riportato Mundo Deportivo, una delle dieci persone al mondo che potranno godersi questo tipo di sfarzo.