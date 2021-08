Juventus, l’addio di CR7: il City si defila, il Manchester United sogna Ronaldo

Il futuro di CR7 è tutto da scrivere, con il Manchester United che avrebbe scavalcato i cugini del City nella corsa per il portoghese

La notizia della separazione tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è stata come un fulmine a ciel sereno e ha sorpreso gli appassionati. Gli scarsi risultati ottenuti la scorsa annata, unito a un finale di stagione non all'altezza delle aspettative aveva creato qualche dubbio sulle possibilità del portoghese di rimanere in Serie A .