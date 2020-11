Juventus, il pari di Benevento e le critiche a Pirlo: la rinuncia a CR7 delude i tifosi, perché Ronaldo non ha giocato?

Il sorprendente pari maturato nello scorso turno di campionato tra Benevento e Juventus ha destato delusione e perplessità nell’ambiente bianconero, mettendo in luce le attuali difficoltà della compagine guidata da Andrea Pirlo.

Il mezzo passo falso dei Campioni d’Italia contro la matricola guidata da Pippo Inzaghi ha allontanato ulteriormente la Juventus dalla vetta della classifica detenuta dal Milan che vanta adesso un margine di sei punti sulla formazione bianconera.

L’assenza nell’undici titolare di Cristiano Ronaldo ha suscitato non poche polemiche e diverse manifestazioni di dissenso da parte dei tifosi juventini che hanno rivolto numerose critiche al tecnico bianconero per la scelta di rinunciare al fenomeno portoghese in un frangente in cui la squadra sembra ancora non aver ingranato la marcia giusta.

Poca lucidità nella lettura della gara ed eccessiva dipendenza da Cristiano Ronaldo, sono stati questi gli appunti principali rivolti dai supporters della Vecchia Signora che si sono chiesti come mai l’attaccante portoghese non abbia riposato con la Dynamo Kiev, vista la qualificazione agli ottavi di finale già ottenuta, o se l’allenatore bianconero abbia sottovalutato le reali potenzialità del Benevento.

Perché Pirlo ha scelto di far riposare CR7 in campionato? L’edizione online di Tuttosport ha provato a spiegare le motivazioni che hanno spinto l’allenatore bianconero a prendere questa decisione, ponendo l’attenzione dei tifosi sulla condizione attuale del campione portoghese che ha deciso di saltare la trasferta a Benevento solo in base ai parametri fisionometrici ed agli impegni futuri. Nessun allenatore rinuncerebbe alla costanza ed al talento dell’ex Real Madrid, che dimostra da tanti anni essere una certezza in termini di qualità e continuità di rendimento. Tuttavia, anche CR7 ha necessariamente bisogno, a livello scientifico, di riposare e gestire le energie, per recuperare forma fisica e alleggerire lo stress muscolare. Anche un impiego nell’ultimo scorcio della sfida contro i sanniti, indipendentemente dal risultato, non era contemplato poiché avrebbe pregiudicato il piano di lavoro concertato da Ronaldo con lo staff per recuperare la migliore condizione in vista delle prossime sfide della Juventus. Il messaggio di disappunto diffuso a mezzo social dai tifosi bianconeri è piuttosto chiaro: la Juventus dovrebbe essere in grado di vincere certe sfide contro avversari sulla carta abbordabili anche senza l’apporto dell’attaccante portoghese.