Juventus, CR7 sui social: “I gol sono parte essenziale di me, ne voglio sempre di più”

Un altro post per celebrare l’ennesimo primato della sua carriera.

Con le tre reti messe a segno al Cagliari, Cristiano Ronaldo ha superato il record di gol di Pelé nella classifica dei goleador di tutti i tempi tra club e nazionali. Il numero 7 della Juventus, finito sul banco degli imputati dopo l’eliminazione della compagine bianconera dalla Champions League, ha risposto alle critiche con una tripletta che non è certamente passata inosservata. CR7, però, non vuole fermarsi qui.

“C’è ancora tanto altro da conquistare e credo che possiamo farlo insieme – ha scritto l’asso portoghese su Instagram -. I gol sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di volerne di più, non vedo l’ora di raggiungere un altro record! Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!”, sono state le sua parole.

