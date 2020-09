Juventus, CR7: “Stadi vuoti? E’ come un circo senza clown. Salute al primo posto, ecco cosa dobbiamo fare”

Stadi vuoti? Come un circo senza clown.

Queste le parole di CR7, intervenuto direttamente dal ritiro del suo Portogallo, impegnato attualmente nella Nations League. Protagonista assoluto dell’ultimo match della sua nazionale contro la Svezia nel quale ha siglato addirittura due reti, a Cristiano Ronaldo non è di certo pesata a livello realizzativo l’assenza di supporters sulle tribune. Tuttavia, il fuoriclasse della Juventus – ai microfoni del quotidiano sportivo portoghese A Bola – ha detto la sua proprio in merito alla chiusura ancora totale degli stadi: “Gli stadi senza spettatori sono tristi. Personalmente, per esempio, quando gioco fuori casa mi piace essere fischiato, mi dà forza”.

Nonostante ciò, però, il 5 volte Pallone d’Oro non sottovaluta affatto la minaccia Coronavirus, ponendo la salute al primo posto e ribadendo l’importanza del rispetto delle norme sanitarie restrittive da parte di tutti: “La salute è la prima cosa da rispettare. Per quanto, ripeto, sia triste come andare al circo senza i clown o come un giardino senza fiori. Noi calciatori ci stiamo abituando ma ancora percepiamo questa differenza rispetto al passato. Spero che tra qualche mese si possa di nuovo avere il pubblico sugli spalti, perché i tifosi sono la gioia del calcio. Come affronto le partite in questo periodo? Faccio esercizi di meditazione prima di giocare, sapendo che lo stadio sarà vuoto. Spero che tra qualche mese si possa avere il pubblico sugli spalti, perché le persone sono la gioia del nostro spettacolo”.

