Emergenza Coronavirus, CR7 e i suoi hotel trasformati in ospedali: arriva la smentita

Nella giornata di ieri, l’indiscrezione di ‘Arena Deportiva’ poi ripresa da ‘Marca’.

Cristiano Ronaldo, volato a Madeira subito dopo la sfida andata in scena domenica scorsa all’Allianz Stadium contro l’Inter, avrebbe deciso di trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali, con l’obiettivo di scendere in campo a sostegno della lotta contro il Coronavirus.

Nel dettaglio, le strutture sarebbero state utilizzate in forma totalmente gratuita dai malati di COVID-19. Ed il numero 7 della Juventus avrebbe pagato di tasca propria medici, infermieri e tutto il personale che avrebbe lavorato all’interno degli alberghi.

Una notizia smentita successivamente (con rettifica) proprio dal noto media portoghese. In particolare, come riportato da ‘Tuttosport’, il giornale portoghese ‘O Observador’ avrebbe contattato fonti vicine a CR7, ricevendo la smentita. Tutto sarebbe nato dalle parole di Paula Carvalho, presidentessa di un’associazione benefica, ‘Essencia Humana’, che sarebbe stata “tratta in errore da un’altra persona”. Un vero e proprio equivoco.

Di vero c’è che Ronaldo al momento si trova a Madeira dove sta continuando la propria quarantena insieme alla sua famiglia.