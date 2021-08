Demiral-Atalanta, ci siamo: CR7 va a casa del turco e lo saluta prima dell’addio

Merih Demiral si appresta a lasciare la Juventus: nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche con l'Atalanta

Merih Demiral è virtualmente un nuovo calciatore dell' Atalanta . Il difensore classe 1997 già oggi svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà alla Dea. Per poi svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.

La società bergamasca sborserà circa tre milioni di euro di prestito con un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, più una percentuale su un'eventuale futura rivendita del giocatore. Intanto, prima di lasciare Torino, Demiral ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese, nella giornata di ieri, ha raggiunto la casa del centrale turco per salutare l'ormai ex compagno di squadra. Lo testimoniano le foto pubblicate su Instagram dall'agente Cenk Melih Yazici: "Con i migliori! Grazie per la visita", ha scritto.