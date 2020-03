Coronavirus, CR7: “Il mondo vive un momento difficile. Vi parlo da papà, proteggete le vite umane”

#Restaacasa.

Questo l’hashtag lanciato sui social dopo il decreto emanato dal Governo italiano, che ha suggerito a tutti i cittadini di restare nelle proprie abitazioni per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus. Tanti personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della musica stanno cercando di tenere compagnia ai loro fan, con dirette su Instagram e post di solidarietà.

Tra questi vi è Cristiano Ronaldo, che sul proprio profilo ha postato un messaggio invitando le persone a resistere il più possibile per cercare di risolvere il prima possibile l’emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia. Questo il post di CR7: “Il mondo vive un momento molto difficile che richiede la massima attenzione e la massima cura da tutti noi.Vi parlo non da calciatore ma da figlio, da papà, da essere umano preoccupato per gli ultimi eventi che stanno colpendo il mondo intero. L’importante è seguire le indicazioni della World Health Organization e dei governi che stanno gestendo questa situazione. Proteggere le vite umane viene prima di qualsiasi altra cosa. Voglio mandare un pensiero a chiunque abbia perso uno dei propri cari, la mia solidarietà a chi sta combattendo col virus come il mio compagno Daniele Rugani, e il mio continuo supporto alla straordinaria squadra del personale sanitario che combatte e mette a rischio le proprie vite per salvare le nostre“.