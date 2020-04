Coronavirus, Bruno Alves: “Quarantena solo mangiando uova di quaglia. CR7? In una cosa sono più forte di lui”

Bruno Alves sfida Cristiano Ronaldo.

Il difensore del Parma attualmente si trova, così come tutti i suoi compagni di squadra e il resto dei calciatori in tutto il mondo, in un periodo di quarantena fondamentale per tentare di far cessare l’emergenza Coronavirus che sta continuando a terrorizzare tutti i paesi. Un auto-isolamento obbligatorio molto importante per limitare il contagio e cercare così di preservare la propria salute, ma soprattutto di non far collassare le strutture sanitarie già molto sovraffollate.

Il capitano dei blucerchiati è intervenuto durante il programma “FC Porto in casa” raccontando ai suoi ex tifosi (il terzino portoghese ha vestito la maglia biancazzurra per cinque stagioni), come sta vivendo il periodo di quarantena tra allenamenti e passeggiate: “Faccio brevi passeggiate vicino a casa, le regole devono essere rispettate. Molte persone sono infette e il numero dei positivi può diminuire solo attraverso queste misure. Spero che continuino a diminuire. Sono solo qui, la mia famiglia è in Portogallo, e non posso recarmi lì per il momento. Sto aspettando di vedere se il campionato riprenderà per capire se partire o meno. Anche se è inverno prendo lo stesso il sole, assumo vitamina D che aiuta ad aumentare le difese immunitarie. Mangio le uova di quaglia che sono importanti per il testosterone“.

Infine Bruno Alves ha parlato di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, suo grandissimo amico e compagno di nazionale con il Portogallo: “Ho giocato con e contro di lui alcune volte, ma non mi hai mai battuto nel colpo di testa. Può essere più veloce e migliore tecnicamente, ma nel colpo di testa ho qualche dubbio“.