Venezia, Vanoli: “Obiettivo salvezza, voglio determinazione. Cosenza con identità”

"Mi piace costruire una squadra che abbia un’identità ben definita, e giovedì a Modena ho avuto modo di cambiare l’impostazione in campo per rispondere alla situazione di svantaggio in cui ci eravamo trovati: la duttilità di questi giocatori me lo consente, utilizzando tutte le risorse a nostra disposizione. Continuo a spronare la squadra, che sta lavorando bene ogni giorno e che fino a questo momento lo sta dimostrando, esortando i ragazzi anche a tirare fuori più astuzia e malizia in campo. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, anche perché continuiamo a incontrare squadre in continua crescita e con uno stato di forma simile al nostro: l’asticella si sta alzando in tutto il campionato. Dobbiamo rimanere concentrati e attenti ai piccoli dettagli, come gli errori in area di rigore. Per cambiare la mentalità di una squadra non bastano tre settimane, sono convinto che andremo incontro ad altri momenti difficili, ma costruendo gli strumenti per saperli affrontare. Voglio vedere ancora più determinazione, a partire dall’allenamento settimanale. Il Cosenza ha un’identità di gioco molto precisa, è una squadra esperta e motivata che ha totalizzato sei punti nelle ultime tre partite. Con i ragazzi, ho sottolineato l’importanza di questa partita: siamo in casa e abbiamo le carte in regola per fare bene".