Ufficiale, Mbakogu torna in Italia: l’ex Palermo riparte dalla Serie B. I dettagli

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale.

Jerry Mbakogu è un nuovo giocatore del Cosenza. L’attaccante nigeriano con cittadinanza italiana, dopo l’esperienza in Croazia con l’Osijek, ha deciso di tornare in Italia e di ripartire dalla Serie B. Nel dettaglio, il calciatore che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Palermo, ha firmato un contratto che lo legherà al club calabrese fino al 30 giugno 2021, con opzione di prolungamento. Di seguito, il comunicato diramato dal Cosenza sul proprio sito di riferimento.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jerry Uche Mbakogu. L’attaccante, nato a Lagos (Nigeria) il 1° ottobre 1992, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo fino al 30 giugno 2021, con opzione di prolungamento del contratto. I primi passi nel mondo del calcio li ha mossi nei settori giovanili di Padova e Palermo. Esordisce in B con la maglia dei biancoscudati prima di trasferirsi alla Juve Stabia. Rimane in gialloblù per tre stagioni, che si rivelano particolarmente proficue: nella stagione 2010/2011, infatti, centra il double con la vittoria della Coppa Italia Lega Pro e la promozione in Serie B. E’ però a Carpi che il nuovo attaccante rossoblù ottiene la definitiva consacrazione, contribuendo allo storico salto di categoria nella massima serie degli emiliani con ben 15 reti e 7 assist in 30 presenze. Dopo una stagione da titolare in Serie A va a giocare nella Prem’er-Liga russa con la maglia del Kryl’ja Sovetov Samara. Seguono il ritorno a Carpi, una nuova esperienza con il Padova e il trasferimento al club croato dell’Osijek nella passata stagione. Mbakogu è ora pronto ad entrare a far parte del branco!”.