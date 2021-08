Serie B, c’è il comunicato della Federcalcio: il Cosenza è ufficialmente riammesso

Il Cosenza ha preso il posto del Chievo e parteciperà alla prossima Serie B proprio al posto del club gialloblu

Il Chievo non giocherà la prossima Serie B e di conseguenza non farà più parte dei professionisti. I calciatori del club clivense sono stati tutti svincolati e al posto dei gialloblu è stato riammesso in cadetteria il Cosenza. La nota della Federcalcio.