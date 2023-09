Palermo-Cosenza, il report dati del match: xG ai rosa, Micai solido e Brunori…

Ieri sera - alle ore 20.30 - si è disputato il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B, tra Palermo e Cosenza, allo stadio "Renzo Barbera". La squadra di Fabio Caserta per strappare i tre punti ha trovato il jolly in pieno recupero: Canotto, entrato negli ultimi minuti al posto di Marras, è stato lesto nel sgusciare sulla sinistra, convergere e fare partire uno splendido destro a giro che ha trovato direttamente l'incrocio dei pali. Il disperato forcing finale dei ragazzi di Corini non ha prodotto gli effetti sperati. Infatti, i calabresi hanno sbancato il Barbera e sono riusciti a causare il primo stop in campionato per i rosanero. Ecco, di seguito, i dati statistici della sfida raccolti da (Fbref.com)