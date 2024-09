Palermo-Cosenza, i convocati di Alvini: c’è l’ex Rizzo Pinna, ok Strizzolo e Ricci

L'elenco dei giocatori convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la gara in programma alle 20:30 al "Barbera".

Ecco i giocatori convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la gara tra Palermo e Cosenza, valevole per la quarta giornata di Campionato Serie BKT, in programma domenica 1 settembre allo stadio “Renzo Barbera” con fischio d’inizio alle ore 20:30: