Palermo-Cosenza, Gazzetta dello Sport: “Canotto eroe, il suo gol cancella un tabù”

Dopo il rientro nella notte con volo charter da Palermo, la squadra è tornata ad allenarsi nella giornata di ieri. Restano da valutare le condizioni di Zuccon, uscito per un problema al ginocchio sinistro. Il giocatore si sottoporrà domani ad esami strumentali. Reintegro parziale nel gruppo, invece, per l’esterno Martino. Intanto, il presidente Eugenio Guarascio ha messo a disposizione tagliandi di curva omaggio, per la partita di martedì contro la Cremonese, per quei tifosi che non sono riusciti a raggiungere lo Stadio "Renzo Barbera" per via degli incendi che hanno colpito la Sicilia nelle ultime ore.