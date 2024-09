Palermo-Cosenza, Alvini: “Risultato ok, sofferto il giusto contro una grande squadra”

"Al Barbera lasciamo qualcosa, ovvero due punti, anche se il risultato è giusto ed il pareggio meritato da parte del Palermo". Così Massimiliano Alvini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. "Se prendiamo gol sul tiro di Segre salvato sulla linea da Mazzocchi non posso dir nulla, ma subire il pari a difesa schierata sul fallo laterale è una cosa che non deve succedere. Dobbiamo lavorarci, perché se Insigne non calcia alto nel finale noi la perdiamo", ha proseguito il tecnico del Cosenza.