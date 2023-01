Modena-Cosenza, Viali: “Sono arrivati i nuovi, cambieremo qualcosa. Mercato…”

Fanalino di coda della Serie B , il Cosenza cerca disperatamente punti per schiodarsi dall'ultimo posto e della zona retrocessione. Reduci dal pareggio contro il Benevento , i rossoblu non vincono in campionato dalla sfida contro il Palermo , datata 12 dicembre 2022. Approfittando della classifica corta, una vittoria porterebbe il Cosenza fuori dalla zona calda, guardando ovviamente ai risultati delle concorrenti Cittadella, Venezia e Perugia . Alla vigilia del match esterno contro il Modena , valido per la 21a giornata e in programma domani 21 gennaio alle 14, il tecnico rossoblu William Viali è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Qualcosa cambieremo, visto che sono arrivati giocatori nuovi. Abbiamo tenuto tutti sulla corda fino a stamattina, la formazione la squadra oggi non ce l’ha, ho voluto portare tutti al massimo della condizione, col desiderio di essere protagonisti a Modena. Nei momenti in cui abbiamo fatto grandi partite, gli episodi nel finale ci hanno penalizzato. In una gara nella quale probabilmente meritavamo meno, perché non abbiamo “voluto” questo risultato, siamo stati premiati. Dobbiamo cavalcare queste svolte che possono essere una ripartenza. Per quanto riguarda i nuovi, sotto l’aspetto della condizione stanno bene. Dobbiamo testare la partita e questo lo capiremo sul campo. Non hanno giocato moltissimo, ma stanno bene. Sotto questo punto di vista sono sereno. Chiaro che abbiamo fatto questo mercato perché volevamo cambiare qualcosa, sappiamo che di tempo ne abbiamo poco e quindi dobbiamo accelerare questo inserimento. Sul sistema di gioco, il 4-4-2 di domenica era più in fase di non possesso. In possesso avremmo dovuto fare quello che avevamo fatto fino a oggi, ma nel primo tempo non lo abbiamo fatto così bene."