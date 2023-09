FOTO, Tutino dopo Palermo-Cosenza: “Partita giocata da grande squadra”

Zero a uno . E' questo il risultato finale maturato venerdì sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dal Cosenza ai danni del Palermo , ottenuta grazie alla rete messa a segno nel finale da Luigi Canotto al culmine di un confronto molto equilibrato sul piano tattico. Tra i protagonisti della gara anche l'ex Gennaro Tutino , che ha affrontato per la prima volta da avversario i rosanero dopo l'addio.

"Una serata fantastica. Partita giocata da grande squadra con qualità, carattere e determinazione. Questi sono i momenti per cui lavoriamo e insieme come ieri è tutto più bello e facile. Un pensiero ai nostri tifosi che non sono riusciti ad arrivare allo stadio e festeggiare con noi. Forza lupi sempre", ha scritto lo stesso Tutino sul proprio account Instagram, creando non poche polemiche da parte dei tifosi siciliani. Di seguito, il post in questione: