Cosenza, Zarate atteso venerdì in città: l’ex Lazio e Inter out con la Ternana

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", l'ex attaccante del Boca Juniors, tra le altre, inizierà ufficialmente domani la nuova avventura italiana con il Cosenza. Il calciatore argentino, classe 1987, è atteso in Calabria nella giornata di venerdì per il primo approccio con la formazione di William Viali. Zarate non sarà però convocato per la sfida contro la Ternana, in programma sabato 4 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio "San Vito - Gigi Marulla".