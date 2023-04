Viali: “Per occasioni meritavamo qualcosa noi. Dobbiamo restare sul pezzo”

"Gioia o amarezza? Un po' nel mezzo, troviamo comunque continuità nei nostri risultati. Era una partita da pareggio ma forse per occasioni meritavamo qualcosa noi. Ho esultato troppo presto al gol annullato sul finale ma lavoriamo sul nostro percorso di crescita. La strada è lunga, la classifica invece è cortissima quindi dobbiamo restare sul pezzo. Vorrei che avessimo la forza di mantenere questo ritmo e concentrazione fino alla fine della stagione. Ci capita spesso di mancare di cinismo negli ultimi venti metri. La nostra rinascita? Sicuramente il mercato di gennaio ha influito. Abbiamo avuto un po' di tempo per trovare il ritmo ed il nostro lavoro ha pagato non solo per quanto riguarda i risultati ma anche per le prestazioni offerte. Abbiamo la responsabilità ora di non mollare".