Cosenza, Viali: “Palermo? Tre punti non arrivati per episodi. Siamo più combattivi”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Cosenza in vista della sfida contro la Reggiana.

Mediagol ⚽️ 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 15:20)

"Per raggiungere gli obiettivi serve l’atteggiamento giusto". Lo ha detto William Viali, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Reggiana, in programma venerdì sera al "Mapei Stadium". Diversi i temi trattati dal tecnico del Cosenza, che è tornato a parlare del pareggio ottenuto fra le mura amiche dello Stadio "Gigi Marulla" contro il Palermo.

"Nelle ultime due partite non è mancato nulla per vincere. I tre punti non sono arrivati per episodi o dei particolari, ma questa squadra è assolutamente pronta per portare a casa il successo. Con il 3-5-2 ho trovato più equilibrio, ma non sono schiavo dei sistemi di gioco, alleniamo più cose e possiamo cambiare. Questa squadra non aveva problemi di equilibrio ma di densità in zona gol. La direzione presa è stata quella di portare più giocatore negli ultimi 20 metri. Ho calciatori diversi e possiamo variare il nostro modulo di gioco. Ma come la solito i risultati arrivano se hai più animo e determinazione", le sue parole.

"Io posso parlare del mio percorso e posso giudicare questo mese che ho fatto. Sono veramente convinto che dal punto di vista della combattività questa squadra sia davvero migliorata. Altrimenti non recuperi due partite come a Piacenza e in casa con il Palermo. È una cosa a cui tengo molto e sto martellando. Dobbiamo mollare il freno a mano in queste ultime gare come ho ripetuto ai ragazzi anche dopo il match con il Palermo. In queste ultime cinque partite non conta più nulla. Inutile rimpiangere su quello che poteva essere e non è stato, si cancella e si riparte come fosse un mini torneo per raggiungere un obbiettivo: dobbiamo battagliare, star bene in campo e potare a casa le partite, questo conta adesso".

"La Reggiana? Incontriamo una squadra con un’identità ben precisa sia in fase offensiva, sia difensiva. È una stagione intera che fanno le stesse cose, si conoscono a memoria e hanno le idee molto chiare. Di sicuro sarà una partita completamente diversa rispetto a quella con il Palermo. La squadra sta bene anche dal punto di vista fisico, sta migliorando, ha avuto un momento di riassestamento dopo il cambio di panchina come è giusto che sia. Secondo me la vera differenza rispetto alla passata stagione è la consapevolezza dell’obiettivo. Quando hai ben chiaro cosa devi raggiungere, non devi aver paura di nulla. Andiamo a Reggio Emilia convinti e pronti a fare il salto di qualità. Tutino? Giusto avere un bomber di riferimento, ma è chiaro che servono anche i gol dei centrocampisti, dei difensori quando si inseriscono. Sto lavorando anche per non essere Tutino dipendenti", ha concluso Viali.

