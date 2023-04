Viali: “Gara equilibrata, Palermo pericoloso. Cos’è cambiato in noi? L’atteggiamento”

"Il primo quarto d'ora non mi è piaciuto rispetto al resto della gara, da lì in poi abbiamo fatto la partita che volevamo. Sapevamo di affrontare una squadra pericolosa in profondità. Gara equilibrata secondo me tra due squadre che ci hanno provato fino alla fine. Due occasioni limpide più quella clamorosa di D'Urso. Al di là di chi gioca, dal nome e cognome, questa squadra sta dando continuità ed è merito del lavoro consolidato nel tempo. Sono abbastanza tranquillo. Cosa è cambiato difensivamente per noi? Il discorso è l'atteggiamento. Vi assicuro che anche quando avevamo numeri allucinanti di gol subiti alla fine subivamo poco, penso alla gara contro il Como. A Genova onestamente c'era una differenza tra noi e gli avversari però per il resto questo discorso ci è capitato spesso. Spesso dicevamo 'è finita' per un gol subito, oggi questo non esiste più".