Cosenza, verso Palermo: al ‘Barbera’ Viali punta il treno salvezza diretta in Serie B

"Cosenza, l'umore è cambiato: a Palermo per la salvezza diretta" . Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta del Sud che punta i riflettori sul prossimo incontro di Serie B, valido per la trentaduesima giornata, che vedrà il Cosenza affrontare il Palermo il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" .

Con l'avvento di Viali in panchina, la squadra calabrese ha migliorato il proprio trend prestazionale e numerico e dunque si candida con fermezza ad un posto tra le squadre che manterranno la categoria. La lotta salvezza è una delle più spietate degli ultimi anni, nella quale sono presenti squadre top come Brescia, Benevento, Venezia, Spal e Perugia. In termini di rosa il club calabrese parte con diversi passi indietro rispetto a tutte le altre contendenti, ma resta l'ancora di salvataggio che si chiama compattezza. Quella creata dal tecnico ex Novara, subentrato a Dionigi lo scorso due novembre e portatore di ben 21 punti in 19 gare disputate. Le quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque gare di campionato, contro Pisa, Reggina, Spal e Frosinone hanno ridato anima e fiducia ad un gruppo quasi auto dichiaratosi spacciato. Ad oggi la salvezza non è più un sogno per Cosenza e tutta la sua tifoseria. Sarebbe un risultato incredibile mantenere ancora una volta la categoria dopo le ultime annate, ma oggi più che mai pare un vero e proprio bisogno.