Cosenza, verso il Palermo: Viali in piena emergenza, out anche Rigione. Voca…

Emergenza in casa Cosenza . Al cospetto della squadra allenata da Eugenio Corini , William Viali e il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Oltre allo

squalificato D'Orazio , in difesa mancherà anche il capitano Rigione (al suo posto torna Vaisanen ) per un problema al polpaccio. Out anche Praszelik e Agostinelli , oltre al lungodegente Zarate . Voca , invece - secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" - è tornato ad allenarsi soltanto nella giornata di ieri dopo alcuni giorni con l'influenza. Con ogni probabilità, dunque, contro il Palermo giocherà Calò , in estate accostato proprio al club di viale del Fante.

Tutte novità emerse nel corso della conferenza stampa dello stesso tecnico del Cosenza: "Questo non ci condizionerà. Dobbiamo cercare di portare a casa il massimo, senza fare calcoli", ha dichiarato Viali in vista della sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Nel mirino dei rossoblù "un primato storico: mai vinte 4 partite di fila in Serie B senza subire gol", conclude la Rosea.