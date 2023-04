Cosenza, verso il Palermo: seduta pomeridiana, differenziato per Praszelik

Nella trentaduesima giornata di Serie B sarà Palermo-Cosenza al "Renzo Barbera", match in programma alle 20:45 di lunedì 10 aprile. Prosegue la preparazione della compagine di William Viali , che vive un momento d'oro con quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate, in particolare spiccano quelle con Frosinone e Reggina .

Come comunicato dai canali ufficiali del club, nella giornata di oggi i calciatori rossoblu hanno effettuato una seduta pomeridiana sul prato del "Sanvitino Delmorgine". Allenamento differenziato per il solo Mateusz Praszelik. Domani è in programma una nuova seduta pomeridiana e al termine alle 17:00 circa, la conferenza stampa del tecnico William Viali.