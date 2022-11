Cosenza, verso il Palermo: prima settimana di allenamenti per Viali, le ultime

Reduce da cinque sconfitte di fila, il Cosenza prepara la sfida casalinga contro il Palermo . Alla scorsa contro il Pisa esordio in panchina per il tecnico William Viali , che ha preso il posto dell'esonerato Dionigi solamente tre giorni prima del match contro i toscani.

Prima settimana completa di allenamenti per il mister lombardo, verso la gara del "San Vito-Marulla" contro i rosanero. Nella giornata di oggi per la squadra rossoblu sul prato del Sanvitino Delmorgine, esercizi attivazione, lavori di tecnica e altri specifici nel palleggio per poi passare ad un possesso a tutto campo e una partita finale. Domani è prevista una doppia seduta.

Non è ancora tornato in gruppo il centrocampista Aldo Florenzi, infortunatosi in allenamento il 22 settembre, probabile per lui il rientro domenica 27 novembre.