Cosenza, verso il Palermo: oggi la ripresa. Differenziato per Cortinovis

Nella giornata di oggi seduta pomeridiana per i rossoblu sul campo d'allenamento del "Sanvitino Delmorgine". Divisione in due gruppi per gli uomini agli ordini di Viali, il primo ha svolto lavoro fisico con il preparatore atletico, l'altro si è concentrato sulla costruzione dal basso con il tecnico. Lavoro differenziato per Alessandro Cortinovis e per Mateusz Praszelik. Oltre a questi ultimi, attualmente in dubbio, per il match contro il Palermo non ci sarà sicuramente lo squalificato D'Orazio.