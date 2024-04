Cosenza, verso il Palermo: oggi la rifinitura, Viali recupera Voca e Gyamfi

Questa mattutina l'ultimo allenamento in vista della gara in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Gigi Marulla".

Prosegue la preparazione del Cosenza alla sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Gigi Marulla". Ieri pomeriggio - informa il club calabrese - la squadra di William Viali si è ritrovata allo stadio per una seduta iniziata con una fase dedicata all’attivazione tecnica e proseguita con esercizi sul possesso palla ed esercitazioni tattiche. Hanno lavorato con il gruppo sia Idriz Voca, sia Bright Gyamfi. Questa mattina, invece, è in programma la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa del tecnico del Cosenza, che parlerà ai giornalisti nella Sala Stampa "Bergamini" alle ore 12:30.