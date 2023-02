Cosenza-Ternana, Viali: “Zarate subito disponibile. Parma? Vittoria importante”

Le parole di William Viali in vista di Cosenza-Ternana

Parola a William Viali. L'allenatore del Cosenza è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida di Serie BKT tra Cosenza e Ternana - in programma allo stadio Marulla - a partire dalle ore 14.00 del 4 febbraio. Di seguito le parole del tecnico dei calabresi:

"Col Parma è stata una vittoria molto importante, ma ancora non abbiamo fatto granché, per darle valore servirà ripeterci domani. Ai ragazzi ho chiesto di mantenere questa mentalità, non possiamo prescindere da questo, altrimenti il mercato, i nuovi arrivati, serviranno a poco. Con Zarate abbiamo fatto una chiacchierata ed è bello che si sia detto subito disponibile. Chiaro che bisogna anche valutare il viaggio che ha fatto e quando ha giocato l’ultima partita. Se arriverà il transfer verrà convocato, poi valuteremo durante la partita. Per i giocatori che abbiamo acquistato e che avevamo già, la squadra non può fare il 4-3-3, Marras a parte non ci sono giocatori di ampiezza. Abbiamo sempre giocato con tre attaccanti, i nostri giocatori comunque sono più centrali. Per quanto riguarda Calò, credo di essere stato il suo primo estimatore da quando sono arrivato. Con lui in campo abbiamo fatto la maggior parte dei punti. Purtroppo è stato fuori due mesi, adesso è in discreta condizione, vedremo durante le partite quando riuscirà a tornare in condizione ottimale. Con D’Orazio per la corsia sinistra è arrivato un giocatore esperto, strutturato, che ha aumentato la statura fisica della squadra".

